Пакистан: два человека погибли, трое получили ранения и около девяти домов были повреждены в некоторых частях провинции Хайбер-Пахтунхва, включая районы Бунер, Мардан, Моманд и Шангла, с 30 августа из-за сильных дождей.
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