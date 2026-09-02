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Контрафронт

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Пакистан: два человека погибли, трое получили ранения и около девяти домов были повреждены в...

Пакистан: два человека погибли, трое получили ранения и около девяти домов были повреждены в некоторых частях провинции Хайбер-Пахтунхва, включая районы Бунер, Мардан, Моманд и Шангла, с 30 августа из-за сильных дождей.

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