Товарищеские матчи. «Барселона» обыграла «Нью-Йорк Ред Буллс», «Реал» против «Ювентуса»

Европейские клубы проводят контрольные матчи в преддверии нового сезона. Товарищеские матчи Нью-Йорк Ред Буллс США – Барселона Испания 0:2 (0:1, 0:1) Дата проведения 31 июля, 02.
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