Российские военные нанесли удары по объектам в Кривом Роге Криворожцы сегодня второй раз за сутки слышат звуки взрывов.
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Российские военные нанесли удары по объектам в Кривом Роге Криворожцы сегодня второй раз за сутки слышат звуки взрывов.
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