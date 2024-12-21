Качество на высоте. Баскетбольная команда ´Борисфен´ посетила фабрику ´Красный пищевик´.

19 декабря в зефирной ´столице´ Беларуси побывали высокие в прямом и переносном смыслах гости: обладатели Кубка Беларуси 2023-2024, многократные серебряные и бронзовые призеры первенства Беларуси - представители и игроки баскетбольного клуба ´Борисфен´.
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