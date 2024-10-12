Октябрьские магнитные бури: расписание на неделю с 14 по 20 октября 2024 года Ольга ВайленкоВ ближайшую неделю ожидается целая серия магнитных бурь, которые могут существенно повлиять на самочувствие людей.
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