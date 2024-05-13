В Совфеде назвали обстрел дома в Белгороде «античеловеческим преступлением»

Обстрел многоэтажного жилого дома в Белгороде со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) является античеловеческим преступлением, не имеющим оправдания, заявил 12 мая «Известиям» заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
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