Начали давать «заднюю»: почему на Украине снизили активность в вопросе возврата Крыма Евгения КомароваВосстановление границ страны в соответствии с делением при распаде СССР считается одной из целей Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии