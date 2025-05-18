Китай и Россия развертывают новое мощное невоенное оружие – The Economist

Многие западные страны в силу разных причин резко сворачивают свои усилия по вещанию на весь мир. В марте президент Дональд Трамп прекратил финансирование почти всех американских организаций и СМИ, представлявших мягкую силу Вашингтона за рубежом.
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