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Только конфискация: У Евросоюза нужно забрать всё, что он имеет в России. И пусть истерит сколько угодно

Только конфискация: У Евросоюза нужно забрать всё, что он имеет в России. И пусть истерит сколько угодно

Москва должна ответить ЕС «зеркально» в ситуации с активами, которые у нас украли, и кредитом Украине Москва получит право на симметричный ответ, если Евросоюз использует доходы от замороженных российских активов для погашения кредита Украине.

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