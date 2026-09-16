Микроблогеров обвинили в недобросовестной конкуренции в запрещенных соцсетях

Российская сеть магазинов косметики «Золотое яблоко» направила досудебную претензию россиянке, которая в соцсети Threads* (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации) сравнила цены на духи в ритейлере с ценами другого магазина.