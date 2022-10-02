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Австралия ввела новые санкции против 28 россиян, связанных с референдумами

Австралия ввела новые санкции против 28 россиян, связанных с референдумами

Министр иностранных дел Австралии Пенни Вонг сообщила, что правительство страны решило ввести санкции против 28 российских граждан, которые принимали участие в организации и проведении референдумов в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях.

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