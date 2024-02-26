Соперница Трампа Никки Хейли потеряла финансирование крупного спонсора

Надежда

Президентами янки выбирали уже даже загорелого БОБа, а вот теперь бабы-невменяшки пошли в бой и желают влезть на трон президента сша. Но, к сожалению, я не помню примеров, чтобы женщина-президент привела свою страну к процветанию. Помнится, была в Индии президентом Индира Ганди, но ее убили. Неизвестно, смогла бы она сделать страну процветающей. Думаю, вряд ли, потому как там до сих пор страна контрастов-страшной нищеты, плодящейся на улицах и многих миллиардеров, подмятых вашингтоном... Ну, так вот теперь две смешные тетки решили посоревноваться с самоходным байдедом и эксцентричным Доней Трампампам. Для развлечения зрителей-пойдет, но ничего не светит ни вечно хохочущей камбале на допинге, ни этой нике хайлилайкли)☺️