Траты коллекторов на покупку долгов по микрозаймам и кредитам почти сравнялись в 2025 году

Долги россиян по банковским кредитам коллекторы традиционно скупали активнее, чем долги граждан перед микрофинансовыми компаниями, но в 2025 году разница между стоимостью купленных портфелей сократилась до рекордных 3 млрд рублей.
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