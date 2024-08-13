Служба внешней разведки России: США рассматривают Авакова в качестве замены Зеленскому Нелегитимный «президент» Украины Зеленский выходит из-под контроля западных хозяев и становится неудобным для США.
Комментарии
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Nikita Kopitov
Ставьте "пастора" , на нем все, им начатое, должно закончится, вместе с ним
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21 час.
Svetlana Kuzmina
"Замечательный" обмен, это всё равно что поменять "шило на мыло", только Аваков придя к власти начнёт воровать ещё больше, чтобы наполнить свой карман и переплюнуть Зелю. Европе нужно приготовиться больше печатать денег, чтобы прокормить ненасытную власть Украины.
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20 час.
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