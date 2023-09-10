Российская Федерация сильнее СССР

АС

Анатолий Страшко

Давайте разберём фразу из статьи........."Функционеры КПСС понимали, что «без убийства партии не убить государство, а партию не убить без возрождения веры в Бога. По мере роста количества верующих росло количество патриотов. На момент объявления СВО — 80%" .............Первое, что бросается в глаза - это , ....функционеры КПСС желали убить государство.....Что за чухня!. Государство, где для этих функционеров коммунизм построен, желали убить его? Тогда сколько же таких "функционеров" было ---Горби и Пьяница с семьёй, которым приготовлено безбедное существование после разрушения государства? А как же остальная прорва функционеров? Н-е-е-е-тушки, они не желали разрушения государства, очень выгодно устроенного для них. Тут автор статьи пукает. Далее - значит партию не надо убивать. И вера в бога тут не при чём. И действительно -партию ведь не убили . Есть она ,- КПРФ, и Зю есть. Почти Зе. Оба за власть держатся и оба о счастье народа пекутся. Но партию эту сравняли с другими партиями, о чём ещё коммунистические вожди мечтали, начиная с Плеханова. И предупреждали об опасности монополии на власть. Сначала монополия даже нужна была в эпоху неразберихи революционной. Но потом началась эпоха Славы КПСС и всё начало гнить. И сгнило. Это было видно по похоронам наших Великих Славиков КПСС. От Хрущёва с Брежневым до Андропова и Кузнецова. Со времени Путина, которому уже не Славик КПСС власть передал, началась другое. Все вдруг прилежно молится стали. И Путин и его окружение, прямо лбы расшибать в молении. А зачем? А американцы Боре приказали из Конституции идеологию убрать. У них то есть идеология - капитализм. Во всех проявлениях нечеловеческих. Вот и нам приказали убрать коммунистическую идеологию и строить капитализм. С садомизмом, с гендерными извращениями со сменой полов, с браками меж особями и меж особью и животным, с наркотиком, как жизненным увеселителем и отвлекателем от ужасов этого самого капитализма. И вот тут вашингтонские мечтатели столкнулись с неожиданностью. Оказалось, что у русских в запасе есть идеология - православие! Не убили полностью за годы СССР. Что ни пытались функционеры, даже меня атеистом сделали, а не смогли православие убить. Зиждется оно на коллективизме и коммунистические лозунги оттуда взяты. Так что возрождение веры в бога это не следствие убийства партии какой-то. Это глубинное в душе русского народа. В его генах. И бога каждый по своему понимает. И атеист и верующий. Спросите атеиста, что для него бог. Ответит - справедливость., совесть, душа человека с совестью, а не с капиталом. А ведь у нас и на ТВ сейчас, когда говорят о богатом человеке, то имеют в виду сумму миллиардов. Смотреть и слушать страшно. Как-то вот так дело с этой не совсем верной фразой в статье обстоит. А вы читатели согласны?