В трёх регионах Земли ожидается аномальная жара в 2024 году

Аномальная жара может прийти на территорию трёх регионов Земли в этом году.Учёные Китайской академии метеорологических наук считают, что рекордная жара до июня 2024 года придёт в Бенгальский залив, Филиппины и Карибское море.
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