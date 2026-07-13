Русская весна
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Русская весна

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«Волынский марш» в Варшаве: поляки потребовали прекратить поддержку Украины (ФОТО)

«Волынский марш» в Варшаве: поляки потребовали прекратить поддержку Украины (ФОТО)

Поляки в Варшаве вышли на «Волынский марш», требуя прекратить поддержку Украины. В акции, организованной партией «Конфедерация польской короны», приняли участие несколько сотен человек.

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