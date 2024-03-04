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Президент Палестины Аббас прибыл в Турцию с трехдневным визитом

Президент Палестины Аббас прибыл в Турцию с трехдневным визитом

Президент Палестины Махмуд Аббас прибыл в Турцию с трехдневным официальным визитом. Его встречали в аэропорту турецкие официальные лица, послы и сотрудники посольства Палестины, сообщило 4 марта агентство WAFA.

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