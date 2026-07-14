Взаимовыгодные предложения Приморского края по сотрудничеству переданы в КНДР по каналам Совета Федерации

Развитие сотрудничества КНДР с российскими регионами и, в частности, с Приморским краем – единственным пограничным с КНДР регионом – обсуждалось на рабочей встрече руководителя группы дружбы Совета Федерации с Верховным народным собранием КНДР, сенатора Александра Ролика, представляющего в СФ Приморье, с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНДР Син Хон Чхолем.
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