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Захарова: Зеленский займется казуистикой для видимости стремления к миру

Захарова: Зеленский займется казуистикой для видимости стремления к миру

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова считает, что украинский президент Владимир Зеленский будет использовать разные «казуистические фразы», с целью создания видимости стремления к миру с Москвой.

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