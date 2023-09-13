Захарова: Зеленский займется казуистикой для видимости стремления к миру

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова считает, что украинский президент Владимир Зеленский будет использовать разные «казуистические фразы», с целью создания видимости стремления к миру с Москвой.
Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова считает, что украинский президент Владимир Зеленский будет использовать разные «казуистические фразы», с целью создания видимости стремления к миру с Москвой.
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