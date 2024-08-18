Действующие в Курской области подразделения ВС России начали поиск и уничтожение ранее прорвавшихся мобильных групп ВСУ Подразделения ВС России, действующие на Курском направлении, приступили к поиску и уничтожению проникших вглубь территории мобильных групп ВСУ.
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