Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу на приговор телеведущей Лазаревой

Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу на приговор телеведущей Татьяне Лазаревой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, а также внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), заочно осужденной по делу об оправдании терроризма.
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