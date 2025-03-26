Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу на приговор телеведущей Лазаревой

Апелляционный военный суд рассмотрит жалобу на приговор телеведущей Татьяне Лазаревой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом, а также внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов), заочно осужденной по делу об оправдании терроризма.