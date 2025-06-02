Новым вице-мэром Омска назначен Антон Киселев. Параллельно он будет руководить департаментом общественной безопасности городской администрации.
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Новым вице-мэром Омска назначен Антон Киселев. Параллельно он будет руководить департаментом общественной безопасности городской администрации.