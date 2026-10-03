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Россиянам рассказали, как безопасно заготавливать грибы

Россиянам рассказали, как безопасно заготавливать грибы

Руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова предупредила, что нарушение технологии домашней консервации грибов может создать условия для развития опасных микроорганизмов, в том числе бактерии Clostridium botulinum, способной привести к ботулизму.

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