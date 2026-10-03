Россиянам рассказали, как безопасно заготавливать грибы

Руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова предупредила, что нарушение технологии домашней консервации грибов может создать условия для развития опасных микроорганизмов, в том числе бактерии Clostridium botulinum, способной привести к ботулизму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Политолог Киреев:...
- ХЛ В Кремле 4 ноября...
- Фелингер назвал р...
Загрузка комментариев…