Россиянам рассказали, как безопасно заготавливать грибы

Руководитель направления «Продукты питания» Фонда «Закон и здоровье» Ольга Анищенкова предупредила, что нарушение технологии домашней консервации грибов может создать условия для развития опасных микроорганизмов, в том числе бактерии Clostridium botulinum, способной привести к ботулизму.