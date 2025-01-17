В Выборгском районе откроется первая школа, построенная по концессии В жилом комплексе «Северная долина» введено в эксплуатацию седьмое по счету здание школы.
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В Выборгском районе откроется первая школа, построенная по концессии В жилом комплексе «Северная долина» введено в эксплуатацию седьмое по счету здание школы.