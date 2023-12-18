Мировое обозрение
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Мировое обозрение

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Как связана резолюция Европарламента 2021 года с началом СВО и подрывом «Северных Потоков»?

Как связана резолюция Европарламента 2021 года с началом СВО и подрывом «Северных Потоков»?

Российское руководство наверняка располагает доказательной информацией по поводу того, кто именно принял решение о физическом уничтожении газопроводов системы «Северный поток» в Балтийском море и кому было поручено физическое исполнение этой диверсии.

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