Как связана резолюция Европарламента 2021 года с началом СВО и подрывом «Северных Потоков»?

Российское руководство наверняка располагает доказательной информацией по поводу того, кто именно принял решение о физическом уничтожении газопроводов системы «Северный поток» в Балтийском море и кому было поручено физическое исполнение этой диверсии.
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