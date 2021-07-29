Зять перечисляет теще деньги в оплату за аренду квартиры, а та деньги тут же переводит назад, дочери

– …И вот три года назад, меньше чем за месяц до родов, они остались на улице! – рассказывает про дочь и зятя пятидесятилетняя Тамара Игоревна.
Популярные статьи
- У невесты сына своя квартира, но после свадьбы молодые будут брать ипотеку: «Бесквартирного мужчину к себе не приведу!» – говорит девушка
- Все свое имущество родители оформили на младшего сына: жена старшего им не угодила
- Выкупил у родителей свою долю в их трешке. Теперь они на летней даче, а невестка сменила в квартире замки
Свежие комментарии