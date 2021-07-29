Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Галина Войсковая
    Помнится в фильме "Отчаянные домохозяйки" была такая ситуация. Там героиня подкинула в дом крысу. Муж испугался тако...Пристыдила зятя-л...
  • Александра Иванова
    Я просто хочу счастья этой семье, а счастье будет тогда, когда отец займется ребенком, сам не понимает, что надо для ...Пристыдила зятя-л...
  • Александра Иванова
    Я просто хочу счастья этой семье, а счастье будет тогда, когда отец займется ребенком, сам не понимает, что надо для ...Пристыдила зятя-л...

Зять перечисляет теще деньги в оплату за аренду квартиры, а та деньги тут же переводит назад, дочери

Зять перечисляет теще деньги в оплату за аренду квартиры, а та деньги тут же переводит назад, дочери

– …И вот три года назад, меньше чем за месяц до родов, они остались на улице! – рассказывает про дочь и зятя пятидесятилетняя Тамара Игоревна.

Вернуться к статье
31
Обсудить
Alla
Тёща молодец! С одной стороны: зять не считает себя приживалкой, с другой стороны: реально помогает молодой семье.
Александра Иванова
Единственная адекватная мать и теща из тех, которых здесь обсуждают. И в квартиру пустила, и арендную плату приемлемую назначила, и деньги назад возвращает, за вычетом оплаты коммуналки. Дай ей Бог здоровья, золотая женщина.
Александра Иванова
Единственная адекватная мать и теща из всех тех про кого пишут в интернете.

Картина дня

наверх