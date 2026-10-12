Ученики сгоревшей сельской школы ушли на досрочные каникулы в Алтайского крае

В дальнейшем занятия будут проводить в детском саду и интернате населенного пункта В селе Шилово Калманского района из-за пожара в здании местной школы, случившегося минувшей ночью, досрочно начались каникулы, сообщает пресс-служба Министерства образования и науки Алтайского края.
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