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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Глен Джонсон: «Ливерпуль» заберет душу «Сити», если победит его. Это был бы большой гвоздь в крышку гроба. Математически борьба завершена не будет, психологически – вполне возможно»

– Считаете ли вы, что у «Ливерпуля» есть шансы лишить «Сити» надежды на титул 1 декабря? – Это определенно был бы большой гвоздь в крышку гроба «Ман Сити».

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