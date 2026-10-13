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Тульские новости

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Сергей Семёнов вошёл в состав сборной на ЧМ по борьбе в Астане

Сергей Семёнов вошёл в состав сборной на ЧМ по борьбе в Астане

В состав сборной России по греко-римской борьбе для участия в чемпионате мира в Астане вошёл воспитанник тульской школы борьбы Сергей Семёнов - он поборется за медали в самой тяжёлой весовой категории.

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