Станкович впервые прилетел в Москву

Новый главный тренер «Спартака» Деян Станкович прибыл на место своей дальнейшей работы. Сайт «Спартака» сообщает, что, прилетев в российскую столицу, Станкович прямо в аэропорту записал видео, в котором обратился к болельщикам.
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