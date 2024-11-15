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Закон, порядок, государство

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Полицейские и общественники Самарской области провели ежегодную викторину «Щит и меч государства»

Полицейские и общественники Самарской области провели ежегодную викторину «Щит и меч государства»

В Чапаевске полицейские совместно с представителями Общественного совета при территориальном органе внутренних дел и Юго-западным управлением Министерства образования и науки Самарской области провели на базе местного техникума ежегодную правовую викторину «Щит и меч государства».

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