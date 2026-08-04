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«Мужика восемь лет не было, дети в Германии»: как живет Мария Голубкина после смерти матери и развода с Фоменко

«Мужика восемь лет не было, дети в Германии»: как живет Мария Голубкина после смерти матери и развода с Фоменко

Сегодня Мария Голубкина выглядит подчеркнуто независимо: короткая стрижка, заметно похудевшая фигура, кожаная куртка вместо привычных классических костюмов.

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