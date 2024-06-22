Глава Следкома взял на контроль инцидент с избиением ребенка в калужском детсаду

Как мы уже писали, во дворе детского сада в Обнинске мать одного ребенка применила насилие в отношении другого ребенка, после конфликта между детьмиКак мы уже писали, во дворе детского сада в Обнинске мать одного ребенка применила насилие в отношении другого ребенка, после конфликта между детьми.
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