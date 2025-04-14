Елена Рулева приняла участие в налоговом баттле ФАБА «Платинум»

8 апреля Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Елена Рулева приняла участие в налоговом баттле, организованном Федеральной ассоциацией бухгалтеров-аутсорсеров «Платинум», который собрал полный зал зрителей: предпринимателей, бухгалтеров, самозанятых и представителей бизнес-объединений.
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