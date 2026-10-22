Президент Аргентины Хавьер Милей публично раскритиковал премьер-министра Испании Педро Санчеса на мероприятии в Мадриде 21 октября, сообщило информационное агентство EL MUNDO 22 октября на официальном портале.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен гро...
- Фон дер Ляйен гро...
- Минобороны сообщи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым