Олигарх Александр Лебедев сделал признание после расставания Еленой Перминовой

В последнее время Александр Лебедев активно делится в своем блоге фотографиями с детьми, демонстрируя образ заботливого отца, в то время как его бывшая супруга Елена наслаждается модными мероприятиями в Париже.
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