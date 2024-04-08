ФСБ РФ раскрыла масштабную криминальную схему: мошенники из Украины ошиблись в выборе жертвы Елена ГалицкаяФедеральная служба безопасности (ФСБ) России объявила о задержании пятерых мошенников, причастных к хищению семи миллиардов рублей у граждан России.
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