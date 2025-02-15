НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

165 подписчиков

Рыбакова о столкновении на разминке: «Это получилось случайно, ехали задом и не видели Леонтьеву и Горелкина. На прокат никак не повлияло»

Танцевальный дуэт получил 68,22 балла за прокат в финале Гран-при России. На разминке Рыбакова и Махноносов столкнулись с Софьей Леонтьевой и Даниилом Горелкиным.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх