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Глава Якутии призвал игнорировать призывы идти на митинг

Глава Якутии призвал игнорировать призывы идти на митинг

Местного жителя убил приезжий из Таджикистана.фото: t.me/aisen_nikolaev--> Глава Якутии Айсен Николаев обратился к жителям региона с просьбой не реагировать на призывы провокаторов выйти на несогласованный митинг после убийства местного жителя.

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