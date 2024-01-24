Глава Якутии призвал игнорировать призывы идти на митинг

Местного жителя убил приезжий из Таджикистана.фото: t.me/aisen_nikolaev--> Глава Якутии Айсен Николаев обратился к жителям региона с просьбой не реагировать на призывы провокаторов выйти на несогласованный митинг после убийства местного жителя.