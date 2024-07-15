Специалисты отреставрируют усадьбу Валуево

В ТиНАО отреставрируют усадьбу Валуево. Департамент культурного наследия города Москвы (Мосгорнаследие) выдал задание на разработку проекта по сохранению зданий скотного и конного дворов, паркового павильона, ворот главного въезда и двух башен ограды.