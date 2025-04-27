На границе Индии и Пакистана завязался бой

На границе Индии и Пакистана в Кашмирской долине завязался стрелковый бой. Незадолго до этого пакистанские военные атаковали индийские блокпосты, сообщил военный обозреватель Кирилл Фёдоров в своём Telegram-канале.
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