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Пациенты больницы Владикавказа умерли из-за взрыва трубы с кислородом

Пациенты больницы Владикавказа умерли из-за взрыва трубы с кислородом

Десять пациентов больницы скорой помощи во Владикавказе скончались из-за взрыва подземной трубы, в связи с которым вышла из строя кислородная система, пишет «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Северной Осетии Сослана Тебиева.

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