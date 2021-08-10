Пациенты больницы Владикавказа умерли из-за взрыва трубы с кислородом

Десять пациентов больницы скорой помощи во Владикавказе скончались из-за взрыва подземной трубы, в связи с которым вышла из строя кислородная система, пишет «РИА Новости» со ссылкой на министра здравоохранения Северной Осетии Сослана Тебиева.