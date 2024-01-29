Тридцать кошек отравляют жизнь соседей в многоэтажке Восточно-Кругликовского микрорайона Краснодара

Тридцать кошек отравляют жизнь соседей в многоэтажке Восточно-Кругликовского микрорайона КраснодараВ Восточно-Кругликовском микрорайоне Краснодара пожилая женщина устроила в однокомнатной квартире кошачий приют.
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