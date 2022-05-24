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У процессоров Ryzen 7000 действительно странная форма, но никаких отверстий в крышке нет. Появились фото инженерного образца

У процессоров Ryzen 7000 действительно странная форма, но никаких отверстий в крышке нет. Появились фото инженерного образца

Вчера компания AMD показала, на что способен её новый 16-ядерный процессор линейки Ryzen 7000, а сегодня мы можем взглянуть на инженерный образец такого CPU.

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