"Зальет по полной?": мощный циклон скоро настигнет Приморье - точная дата

Жителям Приморья рассказали о мощном циклоне, который совсем скоро охватит часть региона. Так, синоптики метеорологического портала "Примпогода" пояснили, что уже в четверг, 26 мая, в южной половине края опять начнутся дожди, местами сильные.
Жителям Приморья рассказали о мощном циклоне, который совсем скоро охватит часть региона. Так, синоптики метеорологического портала "Примпогода" пояснили, что уже в четверг, 26 мая, в южной половине края опять начнутся дожди, местами сильные.
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