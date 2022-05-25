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"Зальет по полной?": мощный циклон скоро настигнет Приморье - точная дата

"Зальет по полной?": мощный циклон скоро настигнет Приморье - точная дата

Жителям Приморья рассказали о мощном циклоне, который совсем скоро охватит часть региона. Так, синоптики метеорологического портала "Примпогода" пояснили, что уже в четверг, 26 мая, в южной половине края опять начнутся дожди, местами сильные.

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