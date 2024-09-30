Следующая часть Lords of the Fallen будет официально представлена в 2025 году После ра...

Следующая часть Lords of the Fallen будет официально представлена в 2025 годуПосле разговоров о возможной эксклюзивной сделке для третьей части Lords of the Fallen, CI Games опубликовала заявление по игре, внутри компании переименованной в Project III.
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