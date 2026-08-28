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В российском гейминге женщин стало больше, чем мужчин: исследование

В российском гейминге женщин стало больше, чем мужчин: исследование

МОСКВА, 28 августа, ФедералПресс. Игровая индустрия перестала быть уделом узкой аудитории – сегодня она охватывает широкие массы, и в этом сегменте женщины не просто догоняют мужчин, а уже превосходят их по численности.

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