Сухой фонтан, дождевые сады, площадка «Раскопай мамонта»: в Омске планируют устроить новый парк на Левобережье.
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Сухой фонтан, дождевые сады, площадка «Раскопай мамонта»: в Омске планируют устроить новый парк на Левобережье.