Баба-мужик: комплекс мужественности у женщин

Комплекс мужественности у женщин это убеждения представительницы нежного пола по поводу того, что мужчины имеют ряд преимуществ по своей природе и пользуются превосходством в корыстных целях, забирая ресурсы у девушек.
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